Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü - İSTANBUL

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü - İSTANBUL

- Antrenmandan görüntüler - Sarı - lacivertlilerde Mehmet Topal ile Mauricio Isla, antrenmana katılmadıİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.Sarı - lacivertlilerde kan değerlerinde yorgun olduğu belirlenen Mehmet Topal ile ayağında ağrı bulunan Mauricio Isla'nın yanı sıra sakatlıkları süren İsmail Köybaşı ve Vincent Janssen idmanda yer almadı.Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve dünkü çalışmada yer almayan Roman Neustaedter ise antrenmana katıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarTeleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Galatasaray - Konyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Konyaspor Maçından Kareler
Malatyaspor - Fenerbahçe Maçından KarelerMalatyaspor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Trabzonspor - Beşiktaş Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarTrabzonspor - Beşiktaş Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Fenerbahçe Teleset Mobilya Akhisarspor İle Karşı Karşıya GeldiFenerbahçe Teleset Mobilya Akhisarspor İle Karşı Karşıya Geldi
Karabük 0-7 Galatasaray Maçtan KarelerKarabük 0-7 Galatasaray Maçtan Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı