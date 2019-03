Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selim Çeçen'e Bilecik'te yoğun ilgi

-Bilecik Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Benan Pamukçu'nun açıklamaları

- Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selim Çeçen, sarı-lacivertli kulübün bir destek kampanyası başlatacağını söyleyerek, "Biz Fenerbahçe’yiz, tüm Türkiye’deki Fenerbahçelileri, hatta Avrupa'daki Fenerbahçelileri, kalbi sarı-lacivert atan herkesi bir arada toplayıp, Fenerbahçe çatısı altında kenetleyip en güzel günlere tekrardan yelken açabilme adına bugün Bilecik ilimizi ziyaret ettik" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Selim Çeçen, Bilecik'te Fenerbahçe taraftarlarına kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi. Bilecik Gölpark'ta düzenlenen organizasyona Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rekterü. Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Fenerbahçeliler Derneği Başkan Benan Pamukçu ve kulübün üniversite yapılanması ile taraftarla katıldı.

"Fenerbahçe, Türkiye’ye, halka mal olmuş bir takımdır" Yaptığı sunum sonrası İHA muhabirine açıklamada bulunan Çeçen, "Fenerbahçe, Türkiye'nin takımıdır. Fenerbahçe, Türkiye’ye, halka mal olmuş bir takımdır. Fenerbahçe, Türkiye’nin adeta bir aynasıdır. Başkanımız Ali Koç’un da söylediği gibi Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönem geçiriyor. Bu süreç sportif başarıyı etkiliyor, moralleri etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Ama biz bunun üstesinden kalkacağız. Biz Fenerbahçe’yiz, tüm Türkiye’deki Fenerbahçelileri, hatta Avrupa da ki Fenerbahçelileri, kalbi sarı-lacivert atan herkesi bir arada toplayıp Fenerbahçe çatısı altında kenetleyip en güzel günlere tekrardan yelken açabilme adına bugün Bilecik ilimizi ziyaret ettik. Buradaki arkadaşlarla çok güzel bir toplantı yaptık, fikir alışverişinde bulunduk, onlara kulübümüzden bilgiler getirdik. Bu bilgiler ışığında onlarla nasıl iş birliğine gidebileceğimizi konuştuk. Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik, bu toplantıları yaptık. Bilecik milletvekilimiz, belediye başkanımız, başkan adayımız hepsi iyi birer Fenerbahçeli olarak bize katıldılar. Bu oluşumda Fenerbahçe’nin siyaset üstü gönüllerin zirvesinde olduğunu herkese bir kez daha göstermiş olduk. Bilecik'e bize sağladığı moral ve motivasyondan ötürü tüm Bilecikli Fenerbahçelilere, aynı zamanda misafirperver Bilecik halkına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu kurduğumuz köprüyü çok daha geliştirerek sık sık birlikte olacağız. Fenerbahçe gönüllerde, Fenerbahçe insana uzak olamaz. Fenerbahçe Türkiye’dir" dedi.

"Başkanımız Ali Koç önderliğinde bir yardım kampanyası başlayacak" Bilecik Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Benan Pamukçu ise şunları söyledi: "Uzun süredir böyle bir organizasyona imza atmıyorduk. Güzel oldu, çok kalabalık oldu, emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Koç önderliğinde yakında bir yardım kampanyası başlayacak. Gerekli duyurular da sosyal medyadan, reklamlarla gerçekleştirilecek. Bilecik'te yaşayan bu videoyu izleyen tüm Fenerbahçelileri katılmaya davet ediyorum. Zaten herkesle yakın temas kuruyor olacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyemiz Selim Çeçen bugün bize eşlik etti. Bir sunum gerçekleştirdik. Her şey yolunda gidiyor, inşallah Fenerbahçe’yi hak ettiği yerlere getireceğiz" ifadelerine yer verdi.