Fenerbahçe’den neşeli antrenman

- Fenerbahçeli futbolcular Topuk Yaylası’nın son antrenmanında neşeli anlar yaşadı. Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de antrenman neşeli geçti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde top sürme çalışmaları gerçekleştiren futbolcularda ceza anlarında neşeli anlar yaşandı. İdmanın basına açık son bölümünde sarı-lacivertliler 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.
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