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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - İSTANBUL İzle

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - İSTANBUL İzle

- Antrenmandan detaylarFenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Sarı - lacivertli takım hazırlıklarını İstanbul 'da sürdürüyorİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018 - 2019 sezonu hazırlıklarına devam etti.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını dün gerçekleştiren sarı - lacivertli takım, bugün ise basına açık ilk çalışmasını yaptı.Teknik direktör Phillip Cocu, antrenmandan önce basın mensuplarının yanına gelerek kısa bir açıklama yaptı. Gazetecilerle tanışan Cocu, "Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Çok sık görüşeceğiz. Umarım birlikte iyi bir şekilde çalışırız. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.Antrenmanın basına açık bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştiren sarı - lacivertlilerde, milli takımlarının kamplarına katıldıkları için izinli olan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter, Nabil Dirar ve Carlos Kameni takıma henüz dahil olmadı. Bu 6 futbolcunun da 3 Temmuz Salı günü İstanbul 'da takıma dahil olacağı aktarıldı.Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de antrenmanı takip ederken, sözleşmesi biten kaleci Volkan Demirel çalışmada yer almadı. - İki yurt dışı kampı olacakFenerbahçe, sezon hazırlıkları kapsamında iki yurt dışı kampı yapacak.Sarı - lacivertlilerin bu sezon Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitmeyeceği bildirildi.
Fenerbahçe, ilk yurt dışı kampını 9 - 18 Temmuz'da yapmayı planlıyor. İkinci kampın ise yurt dışında bir hazırlık maçı turnuvası olacağı kaydedildi.

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