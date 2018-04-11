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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları - İSTANBUL

- Antrenmandan görüntüler - Sağ arka üst adalesinde ağrısı bulunan Alper Potuk dinlendirildiİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 14 Nisan Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana, Osmanlıspor maçında bacağına darbe alan ve sağ arka üst adalesinde ağrısı olduğu için dinlendirilen Alper Potuk dışında tüm futbolcular katıldı.
Sakatlığı ciddi olmayan Alper'in yarınki idmanda takımla çalışacağı belirtildi. Tedavisinin ardından bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Janssen'in de oynayacak duruma geldiği öğrenildi.İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.Sarı - lacivertli takımın antrenmanını, Çekmeköy Fenerbahçe Şubesi'nin davetlisi olarak idmana gelen Hilal Karadeniz Eğitim Kurumlarındaki otizmli futbolseverler de izledi. Sarı - lacivertli futbolcular, antrenman öncesinde ziyaretçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Otizm Hatıra Fotoğrafı Teknik Direktör Ziyaretçiler Rektör 

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