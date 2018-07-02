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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor - İSTANBUL İzle

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor - İSTANBUL İzle

- Fenerbahçeli futbolcuların sağlık kontrolunden geçmesiFenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyorİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncularının sağlık kontrolleri devam ediyor.Futbolcular, Liv Hospital Ulus'ta kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde efor, EKG, EKO, kardiyoloji ve solunum fonksiyon testlerinden geçirildi.Sezon sonunda milli takımlarında görev yaptıkları içi henüz takıma katılmayan oyuncular sağlık kontrolünde yer almadı.

Milli Takım Trol 

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