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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları - İSTANBUL

- İdmandan görüntülerİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor'la 8 Nisan Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana sarı - lacivertli takım, Vincent Janssen dışında tam kadro çıktı.İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.Sakatlığı düzelen ve koşulara başlayan Janssen, çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.Sarı - lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Teknik Direktör Rektör 

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