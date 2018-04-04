Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları - İSTANBUL
- İdmandan görüntülerİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor'la 8 Nisan Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana sarı - lacivertli takım, Vincent Janssen dışında tam kadro çıktı.İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.Sakatlığı düzelen ve koşulara başlayan Janssen, çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.Sarı - lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.