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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Fenerbahçe’de mali genel kurul başladı

Fenerbahçe’de mali genel kurul başladı

Detay görüntüler

Saygı Duruşu Genel Kurul 

-Vefa Küçük'ün açıklamaları
-Genel detay

- İSTANBUL

- Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Genel kurul divan başkanlığa üyelerin oylarıyla Vefa Küçük seçildi. Toplantı ilk olarak saygı duruşu ile başladı.
Küçük, kendisine verilen bu görev için teşekkür etti.
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