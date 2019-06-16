Fenerbahçe’de mali genel kurul başladı

-Vefa Küçük'ün açıklamaları

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- İSTANBUL



- Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Genel kurul divan başkanlığa üyelerin oylarıyla Vefa Küçük seçildi. Toplantı ilk olarak saygı duruşu ile başladı.

Küçük, kendisine verilen bu görev için teşekkür etti.

