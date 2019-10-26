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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe’de divan hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe’de divan hazırlıkları tamamlandı

Toplantı salondan detaylar

- - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel video hazırlandı İSTANBUL

Toplantı Divan Kurulu 


- Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek olan yüksek divan kurulu toplantısında son hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıda Erdoğan için özel bir video hazırlandı. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fenerbahçe üyeliğinin 25. yılı olması dolayısıyla katılacağı toplantıda Erdoğan için futbolculuk döneminin yer aldığı fotoğraflardan özel bir video hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00’de toplantı salonuna giriş yapacak.
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