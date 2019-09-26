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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe’de derbi öncesi neşeli antrenman İzle

Fenerbahçe’de derbi öncesi neşeli antrenman İzle

Antrenmandan görüntüler

Rektör 

-Ersun Yanal, Volkan Demirel detay
-Comolli, Volkan Ballı detay
-Saha zemin çalışmalarından detay

- - Samandıra’da zemin çalışmalarına başlandı İSTANBUL

- Fenerbahçe, Galatasaray ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra’da 1 nolu sahada yapılan zemin çalışmalarıysa dikkat çekti. Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor. Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu çalışması ile başladı.
Daha sonra oyuncular topla çalışmaya geçerken antrenmanın basına açık son bölümünde ise ikili koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdman esnasında ise oyuncuların neşeli hareketleri dikkat çekti. Antrenmanda Emre Belözoğlu özel, Moses bireysel çalıştı. Rodrigues’in ise tedavisine devam edildi. Samandıra’da zemin çalışmaları başladı Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde 1 nolu sahada zemin çalışmaları başladı.
70 gün sürecek olan çalışmalar sonucunda zarar gören alt zemin ve çimler yenilenmiş olacak ve sezonun ikinci yarısında hazır hale gelecek.
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