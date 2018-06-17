Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Fenerbahçe’de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe’de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarlarla bayramlaşması

Babalar Günü Hatıra Fotoğrafı Bayramlaşma 

-Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları
-Fenerbahçe Bayramlaşma töreninde Galatasaray marşı çalınması

- İSTANBUL

- Fenerbahçe’de geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Fenerbahçe’de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan törene Başkan Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli branşlardaki sporcular katılım gösterdi. Törende açıklama yapan Ali Koç, "Ramazan bayramınız kutlu olsun sağlıklı, huzurlu, neşeli mutluluk içinde, sarı-lacivert başarılar içinde nice bayramlar yaşarız. Babalar gününü ayrıca kutluyorum. Çocuklarınızla nice babalar günü yaşamanızı temenni ediyorum. Bana ve arkadaşlarımıza gösterdiğiniz sıcak ilgi için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç ile hatıra fotoğrafı çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca Koç çocuklarla yakından ilgilendi. Yaklaşık 2 saat süren bayramlaşmada hoparlörden kısa bir süreliğine Galatasaray marşı çalındı. Sarı-kırmızılıların marşının çalınması Fenerbahçeli taraftarlar tarafından fark edilmezken, bu durumun bir video oynatma portalındaki otomatik oynatmadan dolayı gerçekleştiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Galatasaray TT Stadında Şampiyonluğu KutluyorGalatasaray TT Stadında Şampiyonluğu Kutluyor
Göztepe-Galatasaray Maçından KarelerGöztepe-Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı