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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları - İSTANBUL Haberi

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları - İSTANBUL Haberi

- Antrenmandan görüntülerİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basına açık yapıldı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı - lacivertli futbolcular, daha sonra iki grup halinde pas ve pres çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç yapıldığı kaydedildi.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Andre Ayew, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı ve Michael Frey antrenmana katılmadı.Sakatlıkları düzelen Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise antrenmanda takımla çalıştı.Sarı - lacivertliler, sezonun son antrenmanını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaparak Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Teknik Direktör Rektör 

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