Fenerbahçe Bolu'ya geldi



- Fenerbahçe, Boluspor ile oynayacağı hazırlık karşılaşması için Bolu Atatürk Stadı'na geldi. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Boluspor ile mücadele edecek. Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maç öncesinde sarı-lacivertli kafile stada geldi. Taraftarların karşıladığı Fenerbahçe stada girerken, futbolseverler oyunculara tezahüratlarda bulunuldu.

