Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gülensu’da altyapı maçı izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gülensu’da altyapı maçı izledi

Ali Koç tel örgüden maç izlerken

Yarış Lens 

-Ali Koç vatandaş ilgisi
-Maçtan görüntü

- (Özel haber)- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç küçüklerin maçını izledi İSTANBUL

- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gülensu Stadı’nda Göksu ile Barcelona Futbol Okulu arasında oynanan maçı izledi. Maç sonunda Gülensu mahallesi sakinleri, Ali Koç’la fotoğraf çektirmek için yarışa girdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Barcelona Futbol Okulu ile Göksu arasında oynanan maçı izledi. Karşılaşmanın oynandığı Maltepe Gülensu Mahallesi’ndeki Gülensu Futbol Sahası'na gelen Koç, maçı tel örgülerin dışından seyretti. Maçın sonunda mahallede yaşayanlar Ali Koç ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Kadıköyde Gol Yağmuru!Kadıköyde Gol Yağmuru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi OlduCumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Oldu
Galatasaray - Real Madrid Maçından KarelerGalatasaray - Real Madrid Maçından Kareler
Denizlide Fener KazandıDenizlide Fener Kazandı
Başkentte Gol Sesi ÇıkmadıBaşkentte Gol Sesi Çıkmadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı