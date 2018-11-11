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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Mustafa Camunak - İSTANBUL

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Mustafa Camunak - İSTANBUL

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak'ın açıklamalarıMaçın ardından - Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak:"İkinci yarı hücumda daha iyi bir Alanyaspor vardı fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince maçı kaybettik"İSTANBUL (AA) - Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye 2 - 0 yenildikleri karşılaşmada istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Camunak, hafta başında yönetim kurulunun bu maç için kendilerini görevlendirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:"Fenerbahçe üzerinde istatistikler üzerinde çalışmalar yaptık. Beklediğimiz üzere Fenerbahçe maça hızlı başladı.
Çalışmamıza rağmen, Ayew'e olmaması gereken bir pozisyon vererek golü yedik. İkinci golü yedikten sonra taktiksel değişiklik yaptık. İkinci yarı hücumda daha iyi bir Alanyaspor vardı fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince maçı kaybettik. Fenerbahçe'yi tebrik ederiz."

Basın Toplantısı Toplantı 

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