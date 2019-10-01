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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe antrenmanından detaylar

- İSTANBUL

Rektör 


- Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çalışmada sakatlığı bulunan Moses, Rodrigues ve ABD'ye gidecek olan Hasan Ali Kaldırım yer almadı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Tedavisi devam eden Garry Rodrigues, özel program dahilinde çalışan Moses ve özel ayak tabanlığı yaptırmak için ABD'ye gidecek olan Hasan Ali Kaldırım, antrenmanda yer almadı. Galatasaray derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında tedavisine başlanan Isla da takımla birlikte çalıştı. Isınma koşularının ardından istasyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, daha sonra 5'e 2 top kapma idmanı gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. İdmanın başında Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Ersun Yanal’ın bir müddet sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, yarın tek idman yapacak.
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