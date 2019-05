Fatmagül Koç madalyaya doymuyor

-Detaylar

-Röportajlar

-Görüntü kafe klasörüne geçildi



- NİĞDE



- Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Fatmagül Koç 2 branşta Türkiye Şampiyonu oldu. 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında 55 ilden 700 sporcunun katılımı ile gerçekleşen ve 7 farklı branşta düzenlenen şampiyonada işitme engelli milli sporcu Fatmagül Koç disk ve gülle atmada Türkiye Şampiyonu oldu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Fatmagül Koç, ailesinin desteğiyle başladığı spor sayesinde engelleri aşarak ulusal ve uluslararası şampiyonalarda bugüne kadar 32 madalya kazandı. Antrenörlüğünü yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve atletizm antrenörü Sedef Habiboğlu aracılığıyla yaptığı açıklamada, elde ettiği başarılar sayesinde kendisine güveninin arttığına dikkati çeken Koç, engelli ya da engelsiz bütün bireylerin kendilerine güvenmesi gerektiğini söyledi.



Habiboğlu, "Fatmagül’le 1 yıldır beraber çalışıyoruz. Hedefimiz 21-28 Temmuz’da Almanya’da yapılacak olan 10. İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası’nda derece almak ve bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 23 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Mersin’de yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda Fatmagül Koç gülle atma ve disk atmada Türkiye Şampiyonu oldu" dedi.

Fatmagül Koç’un branşında rakipsiz olduğuna da değinen Sedef Habiboğlu, "Türkiye Şampiyonası'nda Fatmagül gülle atmada 11 metre 75 cm, disk atmada da 32 metre 89 cm atarak birinci oldu ancak biz şunu gördük ikinci olan sporcunun 6 metre civarında attığını ve rakibi diğer sporcularında 6 metrenin altında attığını gördük rakibi şu an için yok. Aynı şekilde disk atmada da en iyi atan ikinci sporcu 21 metre disk attı" diye konuştu.

Sedef Habiboğlu aracılığıyla açıklama yapan Fatmagül Koç ise "5 yıl önce müsabakalara başladım. Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda 1. olmak, derece almak ve Olimpiyatlar'da da aynı şekilde madalya alıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bundan sonraki çalışmalara hocamla birlikte devam edeceğiz ancak arkadan gelen sporcularında bu işe devam etmesini, rakiplerin olmasını istiyorum" dedi.

Sedef Habiboğlu çağrıda bulundu Habiboğlu "Ailesinde işitme engelli olan kişiler mutlaka çocuklarını spora yönlendirsinler. Bütün branşların temeli atletizm ve bu yüzden atletizmde yapabilecekleri bir sürü dal var. Fatmagül’ün Türkiye’de şu an rakipsiz olması onun mücadelesini bir adım ileri götürmesine engel o yüzden böyle sporu seven aileler varsa mutlaka çocuklarını spora yönlendirsinler" dedi.

Bakanlığın ödül yönetmeliği konusunda işitme engellilerin yaşadığı sorunlara da değinen Habiboğlu, işitme engellilerin ödül yönetmeliğinden tam faydalanması gerektiğini de sözlerine ekledi.