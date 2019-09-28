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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fatih Terim ve yardımcıları stada geldi

Fatih Terim ve yardımcıları stada geldi

Fatih Termi'in stada girişi

- İSTANBUL

Rektör 


- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş'la birlikte stada geldi. Cezası nedeniyle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde olacak olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi cezalı durumda olan yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş'la birlikte Türk Telekom Stadı'na geldi. VIP tribününden stadyuma giriş yapan Fatih Terim'i Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz kapıda karşıladı. Cengiz ve Terim kapıda bir süre sohbet ettikten sonra tribüne geçti.
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