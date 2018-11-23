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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Fatih Terim takımla birlikte çıktı

Fatih Terim takımla birlikte çıktı

Fatih Terim'in stattan ayrılışı

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

-Hasan Şaş'ın stattan ayrılışı

- - Levent Şahin basın toplantısına gelmedi İSTANBUL

- Sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Sorumlu Levent Şahin basın toplantısına çıkmadı. Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş da takımla birlikte stattan ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede olan Teknik Sorumlu Leven Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına gelmedi. Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş ise maçın ardından takımla birlikte stattan ayrıldı.
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