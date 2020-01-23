Fatih Terim: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum'



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ' nda 1-1 ' in rövanşında Çaykur Rizespor ' u sahasında 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Arda Turan ' ın transferi hakkında konuşan Terim, ' Ben bu konuda Denizlispor maçından sonra fikirlerimi söyledim. Bu konunun tek bir taraflı olmadığını, camianın, taraftarlarımızın, eski-yeni yönetimlerin ortak konsensüs içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Bunun için geçen gün toplantı için davet edildim, stada geldim. Başkan, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Bey vardı, oturduk. Ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Buradaki kararım benim adıma düşüncem de Galatasaray ' ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, şans vermek. Ona bir kapı açılması gerektiği kararını ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Çıkarken de buradan ben bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğunu üstüne basarak söyledim. Bu karar ben eve varmadan bir gazeteye verilmiş. Bu Galatasaray ' a yakışan bir durum değil. Ben her zaman yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu konuda fikrimi hiçbir zaman değiştirmedim ' diye konuştu.

' İlk yarıda müthiş oynadık ' Rizespor karşısında ilk yarıda takımın müthiş bir oyun oynadığını belirten sarı-kırmızılıların teknik adamı, ' Kalecimiz yere yatmadı. Daha çabuk, top gelemeden düşünebilen oyuncu sayımız arttı. Antrenmanlarla daha ileriye gideceğiz. Bugün oyuncularım da, ben de zevk alıyoruz. Saha içerisinde daha da zengin olmak en büyük amacımız. Repertuarımızın geniş olmasını istiyorum. Henry ' nin gelmesinin ardından Jesse ile birlikte ikinci bir oyun oynayabiliriz ' ifadelerini kullandı. ' Bir stoper istedim evet ama olmazsa yapacak bir şey yok ' Transfer konularına da değinen deneyimli teknik adam, ' Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların içerisinde son dakikaya kadar beklemek gerekir. Hem alınması hem verilmesi ile ilgili. Bir stoper istedim evet ama olmazsa yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. İkinci santrfor için Andone şansımızı kullandık. Bizim gibi kulüplerde hiç belli olmaz ' açıklamasında bulundu. ' Nagatomo fırsat bulursa gidecek ' Japan futbolcu Yuto Nagatomo ' nun durumuna açıklık getiren Terim, “Hakikaten benim futbol hayatımdaki en profesyonel oyunculardan biri. Çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Hiçbir sıkıntımız yok. Onu çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Bir fırsat bulursa gidecek. Ama Nagatomo kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke daha önce karşılaşsaydık. Nagaotmo ' yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız” dedi.





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