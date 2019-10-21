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- Fatih Terim: "Grup sırlamasında kritik maçlardan biri"- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:- "Başlangıçla beraber 90 dakikayı çok dikkatli ve iyi oynamalıyız"- "El Clasico’nun ertelenmesinin Real Madrid’i mental olarak rahatlattı"- "Oyuncuların kaybetmekten korkmaması lazım"- "Bu tip maçlar oynayarak kazanır"- "Değeri 1 milyar Euro’nun üstünde olan ikinci bir takımla oynayacağız"- "Zidane ismi dünyada tartışılacak bir isim değil" İSTANBUL



- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid ile grup sırlamasında kritik maçlardan birini oynayacaklarını belirterek, oyunun başlangıcıyla beraber 90 dakikayı çok dikkatli ve iyi oynamaları gerektiğini söyledi.



Terim bu tip maçların oyuncuların için bir şans olduğunu ve kaybetmekten korkmaları gerektiğini söyledi.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray’da Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid ile önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Terim, “Grup sırlamasında kritik maçlarından biri. İspanyol basını dahil, tüm dünya Real Madrid’in grupta 4. olmasına alışık değil. Adınız Real Madrid olunca tepkilerde ona göre büyüyor. Türkiye’de bizimde de oluyor. Ancak bizim içinde çok önemli bir maç. Kazanmamız ya da kaybettiğimizde nasıl bir durum olacağını biliyoruz” diye konuştu.

"Zidane ismi dünyada tartışılacak bir isim değil" Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane isminin dünya futbolunda tartışılır bir tarafı olmadığını belirten deneyimli teknik adam, “Tüm takımlarda zaman zaman böyle şeyler olabilir. Rakibimiz Mallorca maçına kadar ligde liderdi. 6-7 oyuncusunu dinlendirecek kadar kredisi var demek ki. Bunların büyük takımlarda olabilecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zidane’nun bunların üstesinden gelecek tecrübeye, bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum. Kulüplerin iç işlerine karışamayız. Zidane isminin dünyada tartışılacak bir isim olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Fatih Terim, Barcelona ile oynanması planlanan El Clasico’nun ertelenmesinin de Real Madrid’i mental olarak rahatlatmış olduğunu söyledi.



“90 dakika konsantremizi bırakmamalıyız” Real Madrid’i konfor alanının dışına itmeleri gerektiğini vurgulayan Terim, “Ne zaman oyunu kontrol edeceğiz, ne zaman topu rakibe bırakıp kaptığımızda da geçiş hücumu yapacağız bunları iyi planladık. Adam ve alan markajımızın en üst seviyede olması gereken bir maç. 15 tane gol atmışlar, 7 tanesini geçiş hücumlarından atmışlar. Oyunun iki yönünün de iyi oynayabilen bir takım. Top bizdeyken savunma problemleri var. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. 90 dakika konsantremizi bırakmamalıyız. 10 kişi bile oynadığında o ciddiyetle değilseniz neler olabileceğini görüyorsunuz. Real Madrid’e bunu hiç yapamazsınız. Oyunun kontrolünü kendinde tutmaya çalışan bir takım. 50 ile 65 topun kendinde olmasını sağlayan bir takım. Böyle takımlara karşı oyunun dışında tutmazsınız. Sezon başından beri olan kendi sıkıntılarımızı yapmamız lazım. Kolay top kaybı bizde sıkıntı yapabilir. Onun için dikkat etmeliyiz. Oyunu genişte oynamayı isteyen bir ekip. Yön değişimleri çok ani. Merkezde her işi yapabilecek Benzama, Hazard ve Vilcinius gibi oyuncularla Real Madrid tehlikeli bir takım. Başlangıçla beraber 90 dakikayı çok dikkatli ve iyi oynamalıyız” açıklamasında bulundu. “Değeri 1 milyar Euro’nun üstünde olan ikinci bir takımla oynayacağız” Böyle maçların oyuncular için bir şans olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, “Grup kuraları çekerken şanssız diye söylense de şanstır. Özellikle oyuncularımızın kendini gösterme çabası, bir dünyanın onu seyrediyor olması onları podyuma çıkarıyor. Kendilerini ifade etmeleri lazım. Real Madrid’e mağlup olduğunuz zaman size kimse bir şey söylemez. Avantajdan kastım budur. Kısa bir süre önce PSG ile oynadık. Maçtan sonra takımı tribüne çağırdılar. Hatırladığım kadarıyla Galatasaray seyircisinin son zamanlarda yaptığı bir şey değil, kazandığı maçlardan sonra bile. Demekki o oyunu, o istediği çok beğenmiş ki mağlup olmasına rağmen ona karşılık veriyor. Bunu oyuncunun iyi değerlendirmesi lazım. Kaybetmekten korkmaması lazım. Hata yapmaktan korkmaması lazım. Bu tip maçlar oynayarak kazanır. Kaybedersiniz, kaybettik sonra taraftarınız, ‘Benim takımım böyle kaybetse de gurur duyuyorum’ demesi zaten sizin kayıpta da kazanmasını sağlamış demektir. Bu maçlar gelip geçer. Her zaman bu seviyeler gelmez, geldiği zaman iyi değerlendirmelisin. Güncel değeri 1 milyar Euro’nun üstünde olan ikinci bir takımla oynayacağız. Aşağı oynamıyoruz zaten” diyerek sözlerini tamamladı.



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