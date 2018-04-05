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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fatih Terim’den Ali Şen’e başsağlığı mesajı İzle

Fatih Terim’den Ali Şen’e başsağlığı mesajı İzle

Fatih Terim'in açıklamaları

Başsağlığı Bild Başsağlığı Mesajı Rektör 

-Fatih Terim detayları

- İSTANBUL

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen’in eşi Benta Şen’in vefatından dolayı başsağlığı diledi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski Başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen'in vefatından dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basına açık gerçekleşen antrenmanda açıklamalarda bulundu. Ali Şen’in çok eski dostu olduğunu ve Benta Şen’in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Terim, “Kendisine şahsım ve ailem adına başsağlığı diliyorum. Ali ağabeye de Allah sabır versin. İnsanın tanıdığı, bildiği kişileri kaybetmesi çok kolay değil. Benta Hanım tanıdığım biriydi. Onun için çok üzgünüm. Tüm Şen ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

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