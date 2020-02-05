Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih Terim: “Altından kalkması kolay bir skor değil”

Fatih Terim: “Altından kalkması kolay bir skor değil”

Fatih Terim'in açıklamaları

- ANTALYA

Hafta Sonu Basın Toplantısı Toplantı Rotasyon Rektör 


- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor’a mağlup oldukları maçın ardından, “Bakalım ikinci ayak ne olacak İstanbul’da göreceğiz. Altından kalkması kolay bir skor değil ama Galatasaray her şeyin altından kalkacak kapasitede bir takım” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün maça 7-8 değişik futbolcuyla çıktıklarını söyleyerek, “Çıktık ama bundan bizim kupayı önemsemiyoruz manası çıkmasın. Çünkü biz buna zorunluyduk, rotasyon yapmaya mecburduk. Çünkü bazı arkadaşlarımız baya yorgundu hafta sonu için, bazılarının hafif sakatlıkları vardı. Mecburduk biz rotasyonu yapmaya. Buna rağmen oyuna iyi başlayan taraf bizdik. Direkten döndü, döndük biz direkten döneni yedik. İki tane duran toptan yedik. Daha iyi oynamalıydık. Yani şans verdiğimiz arkadaşlarımız daha da iyi oynamalıydı. Birinci ayağı kaybettik. Bakalım ikinci ayak ne olacak İstanbul’da göreceğiz. Altından kalkması kolay bir skor değil ama Galatasaray her şeyin altından kalkacak kapasitede bir takım. Hayırlısı bakalım, bakacağız göreceğiz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Galatasaray Alanyaspora Yenildi!Galatasaray Alanyaspora Yenildi!
Galatasaray Kayseri'yi 3 Farkla GeçtiGalatasaray Kayseri'yi 3 Farkla Geçti
Trabzon Fener'e Dur DediTrabzon Fener'e Dur Dedi
Sergen Yalçın Beşiktaşa İmza Attı!Sergen Yalçın Beşiktaşa İmza Attı!
Sivasspor - Rizespor Maçından Kareler!Sivasspor - Rizespor Maçından Kareler!
Aslan Konyada KükrediAslan Konyada Kükredi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı