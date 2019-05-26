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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatih Terim, 5 yıl daha Galatasaray'da - İSTANBUL Video

Fatih Terim, 5 yıl daha Galatasaray'da - İSTANBUL Video

- Fatih Terim, 5 yıl daha Galatasaray'da - İmza töreninden görüntülerFatih Terim, 5 yıl daha Galatasaray'da - Galatasaray Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladıİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen 22. lig şampiyonluğu kutlamalarında kürsüye gelen kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sarı - kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi.Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, "Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız." ifadelerini kullandı.Cengiz'in konuşmasının ardından Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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