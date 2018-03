--Futbolcuların düz koşu yapmasından detay

- Fatih Tekke: "Her maçtan puan almak için oynayan bir takımız"- Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü DENİZLİ



- Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Altınordu maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Her maçı kazanmak için, her maçtan puan almak için oynayan bir takımız" dedi.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman futbolcular düz koşu ile birlikte toplu ve topsuz çalışma yaptı. Antrenman öncesi gazetecilerin soruları cevaplayan Tekke, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Tekke, “Galibiyetlere bir tanesini daha ekledik ama şu an iyi olan şey yarışa birkaç takımı daha sokmuş olmamız. Biz kazandıkça diğer rakiplerimizin puan kaybedeceğini düşündük ama bizim kazanmaya devam etmemiz lazım” dedi.

“7 maç var ve 7 maçta almamız gereken galibiyet sayısı belli” Takımda cezalı ve sakat futbolcular olmasına rağmen Altınordu maçının telafi edilmesi gereken bir 3 puan olduğunu ifade eden Tekke, “Cezalılarımız, sakatlarımız var. 4-5 oyuncumuzu kullanamayacağız bu maçta ama hep şunu söylemiştim; Altınordu maçına kadar iyi puan toplayıp, Altınordu maçından sonra yani milli maçlar arası çalışmalarımızı yoğunlaştırıp daha iyi oyunlar sergilemeliyiz. Şu ana kadar bence beklentilerin çok üzerinde bir başarı ile evimizdeki bir kaza diyelim, onun haricinde beklentinin çok üzerinde bir performans sergileyen oyuncuların hepsini kutlamak lazım. Şu ana kadar gidişatımız iyi. Altınordu maçı telafi etmemiz gereken bir 3 puan. Bunu başarabilir miyiz? Evet ama 7 maç var ve 7 maçta almamız gereken galibiyet sayısı da belli. Dolayısı ile her maçı kazanmak için oynayan ve her maçtan puan almak için oynayan bir takımız. Gücümüz var, sakatlarımız var olabilir ama biz iyi bir ekibiz” diye konuştu.

“Eze’yi de büyük bir ihtimalle kullanamayacağız” Sakatlıklar konusuna da değinen Tekke, Kerem, Ziya ve Eze’den Altınordu maçında yararlanamayacaklarını dile getirdi. Tekke, “Kerem ve Ziya’yı bu hafta kullanamayacağız, Eze’nin de yine dün ayağında ufak bir sıkıntısı oluştu, Eze’yi de büyük bir ihtimalle kullanamayacağız. İsmail’in durumu normale dönüyor gibi. Bunun haricinde cezalılarımız var Cenk ve Burak. İsimler ‘evet’ önemli isimler ama her oyuncumuz önemli. Her maça hazır olmamız lazım. Oyuna giren bize katkı yapan her oyuncumuz katkı sağlamak için oynuyor ve bunu da gösterdiler. Böyle de olması lazım, futbol da mazeret kabul edilemez. Dolayısı ile her türlü maça hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu.