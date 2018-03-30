Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu - KIRKLARELİ

- Yarışmanın Edirne'den başlamasından görüntü - Yarışmanın Kırklareli etabından görüntüler - Kırklareli 'nde ödül töreniKIRKLARELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, Kırklareli 'nde tamamlandı.Edirne'den start alan tura Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Belarus, İran, Bulgaristan, Özbekistan, Romanya ve Malezya'dan toplam 86 bisikletçi 136 kilometrelik etapta pedal çevirdi.Sporcular, Kırklareli gar binası önündeki bitiş noktasını ilk sırada geçebilmek için mücadele verdi.Etapta ilk sırayı Türkiye'den Batuhan Şeker elde etti. Belaruslu sporcu Yavheni Karaliok ikinci, Bulgaristan'dan Manuel Penalver ise üçüncü oldu.İki etaptan oluşan yarışta ilk iki sırayı Kazak sporcular elde etti. Astana City'den Galym Akhmetov'un birinciliği elde ederken, ikinci sırada takım arkadaşı Sergey Luchsenko yer aldı. Üçüncülüğe ise Minsk Kulübünün sporcusu Belaruslu Stanislav Bazhkov ulaştı.İstasyon Caddesi'nde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren bisikletçilere madalyaları verildi. Törene, Kırklareli Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emrah Babuşcu ile bisiklet kulüplerinin temsilcileri katıldı.