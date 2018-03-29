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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu - Edirne etabı tamamlandı - EDİRNE

Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu - Edirne etabı tamamlandı - EDİRNE

- Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu - Bitiş noktasından detaylar - Madalya töreninden detaylarFatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu - Organizasyonun Edirne etabı tamamlandıEDİRNE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu'nda, Edirne etabı sona erdi.Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Belarus, İran, Bulgaristan, Özbekistan, Romanya ve Malezya'dan 80 bisikletçi, organizasyonun ilk gününde Edirne - Uzunköprü arasındaki 133 kilometrelik etapta pedal çevirdi.Sporcular, Özel Trakya Hastanesi önündeki bitiş noktasını ilk sırada geçebilmek için mücadele verdi.Etapta ilk iki sırayı Kazak sporcular elde etti. Astana City'den Galym Akhmetov'un birinci olduğu yarışta ikinci sırada takım arkadaşı Sergey Luchsenko yer aldı. Üçüncülüğe ise Minsk Kulübünün sporcusu Belaruslu Stanislav Bazhkov ulaştı.Selimiye Camisi Meydanı'na konulan Fatih Sultan Mehmet heykeli ile Şahi toplarının maketlerinin önündeki alanda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren bisikletçilere madalyaları verildi.
Törene, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak ve bisiklet kulüplerinin temsilcileri katıldı.
Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası birçok organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin bisiklet sporunda iyi sonuçlar ortaya koyduğunu aktaran Küçükbakırcı, bisiklete binmeyi teşvik eden çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu'nda yarın Edirne , Havsa, Babaeski, Lüleburgaz ve Kırklareli güzergahında Kırklareli etabı gerçekleştirilecek.

Güzergah Ödül Töreni Muhabir Uluslararası Bisiklet 

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