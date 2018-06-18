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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih Erman: 'İnşallah daha iyi başarılar getireceğiz'

Fatih Erman: 'İnşallah daha iyi başarılar getireceğiz'

Fatih Erman'ın açıklamalarından görüntüler

- (Özel haber) Fatih Erman: "İnşallah daha iyi başarılar getireceğiz" İSTANBUL

İhlas Şampiyon Milli Sporcu Allah İtalya 


- Kick Boks Dünya Kupası’nda üçüncülük elde eden milli sporcu Fatih Erman, "Çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah daha iyi başarılar getireceğiz" dedi.
İtalya Rimini’de düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası’nda, Fatih Erman 84 kilo kick light kategorisinde 3. oldu. Dünya Kupası dönüşünde İhlas Haber Ajansı’nın

sorularını yanıtlayan Fatih Erman, turnuvaya Ramazan ayında oruçlu bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “Zorlu müsabakalar oldu. Yabancı rakipler çok çalışmıştı. Güzel tecrübeler yaşadık. Daha çok çalışmamız gerektiğini anladım. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah daha iyi başarılar getireceğiz” diye konuştu.
“Ailem tarafından yönlendirildim” Kick boksa ailesi tarafından yönlendirildiğini söyleyen Erman, “Zamanla bu dalda kendimi geliştirdiğim için profesyonel olarak devam ettim. Daha ileri hedeflerim olacak. Türkiye’de 3 tane seçmeler var Avrupa ve Dünya şampiyonları için. Önümüzde 1 maç daha var Elazığ’da. Orada başarılı olursam Avrupa şampiyonasına gideceğim. Sakarya Sportif Spor Kulübü’nde Seydi Gökpınar ile beraberim. 12 yaşında bu spora başladım. 3 sene devam ettikten sonra sakatlığımdan dolayı ara verdim. Şu anda 4-5 senedir faal olarak yapıyorum. Allah’ın izniyle Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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