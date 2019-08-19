Fas Süper Lig takımları Şuhut'ta hazırlık maçı oynadı

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- AFYON KARAHİSAR



- Fas Süper Lig takımlarından Difaa El Jadida ve Mouloudia Oujdai Afyonkarahisar'daki sürdürdükleri hazırlık kampı kapsamında Şuhut ilçesinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Şuhut Belediye Şehir Stadyumu'nda düzenlenen hazırlık maçına, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İsçehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Kazablanka Futbol Federasyonu 2. Başkanı Abdellatif Elmouktarid, Equipe Travel Firma Organizasyon Firma Sahibi Yakup Hamarat, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Söz konusu hazırlık maçında Mouloudia Oujda Difaa, El Jadida takımını 2-0'lık bir skorla yendi. Hazırlık maçının ardından Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Fas takımlarının teknik ekibine hediyeler takdim edildi. Şuhut'taki hazırlık maçı organize eden firmanın başkanı Yakup Hamarat, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Afyon'da kamp yapan takımlarımızı Şuhut'a getirdik. Hazırlık maçı yapıyorlar gördüğünüz gibi Şuhut'ta. Şuhut halkınında güzel bir ilgisi var. Şu anda tribünler hemen hemen doldu. Toplamda 60'a yakın takımla kampımızın organizasyonunu Afyon'da yapacağız. Hem Afyon'un Şuhut ilçesinde böyle bir maçın oynanması hem de Şuhut halkının buraya gelip böyle güzel bir maçı seyretmesi bizim için güzel oldu. Ayrıca Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya da ellerinden gelen misafirperverliklerini gösterdiler. Teşekkür ederim. Toplamda Fas Süper Ligi, Fas 1. Ligi'nden 60 tane takım, bölgesel amatör liglerle birlikte takımlarının kamplarını Afyon'da yapmış oluyoruz. Güzel bir ortam var, hava güzel, Afyon halkı misafirperver. Afyon'a her zaman üst segmentleri oturtmak için elimizden geleni yaptık'' dedi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise şunları söyledi: ''Bugün Şuhut ilçemizde belirttiğimiz gibi Fas Süper Ligi'nin iki takımını misafir ettik. Kendilerine ilçemize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Tabii Şuhut ilçemiz bugüne kadar spora ve sporcuya vermiş olduğu desteğini bir kez daha ispat etti. Uluslararası takımları ilçemizde misafir ettik. Bundan sonra da inşallah spora olan desteğimiz imkanlarımız el verdiğince devam edecek. Dediğimiz gibi güzel bir maç oldu. Takım kaptanları ve yönetimleri memnun kaldıklarını belirttiler. Biz de memnun kaldık. Her zaman kapılarımız sonuna kadar açık buyursunlar gelsinler.''

