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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fanatik kedinin Dünya Kupası heyecanı

Fanatik kedinin Dünya Kupası heyecanı

Kedi'nin maç izleme görüntüsü

Sosyal Medya Televizyon Uttu 

-Kedi sahibinden röportaj

- GAZİANTEP

- Gaziantep'te Dünya Kupası izleyen fanatik kedi, görenleri şaşırtıyor. Gaziantep'te Ali savcı isimli vatandaşın yolda bularak sahiplendiği ve torunu tarafından "Limon" ismi verilen kedi futbolu çok seviyor. Savcı ile birlikte her akşam televizyonda Dünya Kupası maçlarını izleyen kedi, hiçbir maçı kaçırmıyor. Ataklarda televizyona yaklaşan kedi, büyük bir heyecan yaşarken zaman zaman ise patileri ile televizyona tepki veriyor. Kedinin Danimarka’nın Peru’yu 1-0 mağlup ettiği maçtaki görüntüleri ise sosyal medyada ilgi görüyor. Kediyi yolda bulduğunu belirten Ali Savcı, hiçbir maçı kaçırmadıklarını kaydetti.
Kedinin Almanya'ya daha çok tepki verdiğini belirten Savcı, "Kedimiz çok hareketli ve oynamayı seven bir kedidir. Dünya Kupası maçlarını beraber seyrediyoruz. Maçları izlediğinde top kaleye giderken, heyecanlanıp ekrana doğru hareketleniyor. Kendisi sanki topa vuracakmış gibi. Kedim Almanya’yı tutuyordu ama Almanya elendi. Elenince üzüldü akşam mamasını yemedi. Sonra kendisini avuttuk ve diğer maçları beraber seyrediyoruz" diye konuştu.

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