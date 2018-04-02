Eyüp Arın: ”Adanaspor 500-600 taraftara oynayacak bir takım değil”



- Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, "Oyuncularımı böyle zor bir dönemde sahadan 3 puanla ayrılmasından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor evinde Samsunspor ile karşılaştı. Mücadeleden Adanaspor 2-1 galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, “Adanaspor’un başarılı olduğunu düşünüyorum. Adanaspor takımı 500-600 taraftara oynayacak bir takım değil. Ama ne kadar kızarlarsa kızsınlar yönetimsel başarı bence çok önemli. Bu beni bir Adanasporlu olarak çok üzüyor. Ligde baktığımızda çok kötü takımlarımız var. Maddi sorunlardan dolayı deplasmana neredeyse gidemeyecek takımlarımız varken, Adanaspor’un maddi anlamada hiçbir sıkıntısı yok. Maça gelecek olursak iyi ve hızlı başladık. İlk 15 dakikadan sonra Samsunspor oyuna ortak oldu. Duran toptan attığımız gol güveni yerine getirme anlamında çok önemliydi. İlk gol bizim takımımızı ateşledi. Kaybetmeme coşkusuyla iyi savunma yapmaya başladık. İkinci gol takımın tamamen oyunu tutmasını sağladı. Kazandık, oyuncularımı böyle zor bir dönemde sahadan 3 puanla ayrılmasından dolayı tebrik ediyorum. Lig devam ediyor henüz her şey bitmiş değil. Kalan haftalarda elimizden geleni yaparak sahadan galibiyetlerle ayrılmak istiyoruz” dedi.



