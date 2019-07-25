Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
EYOF 2019’da milli judocu Özlem Yıldız altın madalya aldı

EYOF 2019’da milli judocu Özlem Yıldız altın madalya aldı

Özlem Yıldız'ın açıklamaları

Altın Madalya Allah Başkent Bronz Madalya 

-Detaylar

- BAKÜ

- Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali milli judocu Özlem Yıldız altın madalya kazandı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen EYOF 2019’un 5. gününde erkekler 66, 73 kilo, kadınlar 52, 57 ve 63 kiloda judo müsabakaları gerçekleştirildi.
Milli judoculardan erkeklerde Musa Şimşek (73 kg) kadınlarda ise Özlem Yıldız (57 kg), Habibe Afyonlu (63 kg) mücadele etti. 57 kiloda mücadele eden Özlem Yıldız, Avusturyalı Rosalieve Woess’i, Alman Samira Bock’u ve Hollandalı Alexe Wagemarker’i yenerek finale yükseldi. Finalde Rus Kseniia Galitskaia’yı yenen Yıldız Altın madalya aldı. Altın madalya aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Özlem Yıldız, "Çok emek verdim. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda da aynı başarıyı gösteririm. Her bir şekilde bana destek olan Serkan hocama çok teşekkür ederim. O, olmasa belki ben buralara gelmezdim" diye konuştu.
Musa Şimşek de erkekler 73 kiloda Hollandalı ve Gürcü rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Azerbaycan Vugar Talibov’a yenilen Şimşek, altın alma şansını kaybetti. Bronz madalya için Sırp Aleksandar Rajicic ile mücadele eden Şimşek, rakibine yenilerek turnuvadan elendi. Kadınlar 63 kiloda mücadele eden Habibe Afyonlu, Hollandalı Joanne Van Lieshout’a yenilse de represaj karşılaşmasında Slovak Stasa Kolar’ı yenerek bronz madalya karşılaşmasına çıktı.Bronz madalya için Ukraynalı Yuliia Kurchenko ile karşılaşan Habibe Afyonlu rakibe yenilerek bronz madalya alma şansını kaybetti.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı