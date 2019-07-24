EYOF 2019’da judoculardan 3 madalya geldi

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-Berat Bahadır ile röportaj

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- BAKÜ



- Azerbaycan’ın ey sahipliğinde gerçekleşen 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF 2019) judo müsabakaları başladı.

Müsabakaların ilk gününde milli judocular 2 altın, 1 de gümüş madalya kazandı. Azerbaycan’ın Bakü’ şehrinde düzenlenen EYOF 2019’un 4. gününde erkekler 50, 55, 60 kilo, kadınlar 40, 44 ve 48 kiloda judo müsabakaları gerçekleştirildi.

Milli judoculardan erkeklerde Berat Bahadır (55 kg), Muhammed Demirel (60 kg) kadınlarda ise Müberra Güneş (40 kg), Merve Azak (44 kg), Sıla Ersin (48 kg) mücadele etti. Bahadır: "Bu başarıyı olimpiyatlarda göstermek istiyorum" Berat Bahadır, erkekler 55 kiloda Slovak rakibi Gasper Kokalj’ı ve Hollandalı Laurens Wilms’ı ve yarı finalde de Macar Bence Farkas yenerek finale yükseldi. Finalde Belçikalı Robbe Demets’i yenen Bahadır altın madalya aldı. Altın madalyadan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Berat Bahadır, "Altın aldığım için çok mutluyum. Ailemi, ülkemi, antrenörlerimi gururlandırdım. Emekleri boşa çıkartmadım. Avrupa Şampiyonası’nda yenilmiştim. Talihsiz bir olay oldu. Burada kendimi gösterdim. Bu madalya bana judoyu tekrar sevdirdi. Allah kısmet ederse bu başarıyı ülkem adına Avrupa, dünya, olimpiyatta göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Erkekler 60 kiloda mücadele veren Muhammed Demirel, Alman, Macar ve Ukraynalı rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Azerbaycanlı Turan Bayramov’la karşılaşan Demirel, rakibine yenilerek altın alma şansını kaçırdı. Bronz madalya karşılaşmasında Kıbrıslı Georgios Balarjishvili’ye yenilen Muhammed Demirel bronz madalya alama şansını kaybetti. Azak: “En büyük hedefim Olimpiyat şampiyonu olmak” 40 kiloda mücadele eden Müberra Güneş, Moldovalı rakibini yenerek finale yükseldi. Finalde Romanyalı Giorgia-Barbara Hagianu’ya yenilen Güneş, gümüş madalya aldı. Kadınlar 44 kiloda mücadele eden Merve Azak, Romen Anne-Marie Brebinaru’yu geçerek yarı finale yükseldi. Finalde Bulgar Anastasiia Balaban’ı mağlup eden Azak altın madalyanın sahibi oldu. Altın madalya aldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Merve Azak, "Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var hedefim orada da şampiyon olmak. Ama en büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak" diye konuştu.

48 kilo kadınlarda mücadele eden Sıla Ersin ise Macar Anna Kriza’ye yenilerek elendi.

