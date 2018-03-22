Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Bulut - MALATYA
- Evkur Yeni Malatya spor'un antrenmanından detaylar - Teknik direktör Erol Bulut'un açıklamasıEvkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Bulut: - "Kaleye kadar iniyoruz ama son vuruş istediğimiz gibi olmuyor. Bir türlü top çizgiyi geçmiyor"MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatya spor'un teknik direktörü Erol Bulut, gol yollarında yaşadıkları sorunlarla ilgili "Kaleye kadar iniyoruz ama son vuruş istediğimiz gibi olmuyor. Bir türlü top çizgiyi geçmiyor." dedi. Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son iki haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında mağlup olduklarını hatırlattı.Fenerbahçe maçında üstün tarafın kendileri olduğunu ve birçok pozisyona girdiklerini aktaran Bulut, Trabzonspor karşısında yedikleri 4 golün ise bireysel hatalardan kaynaklandığını söyledi.
Sistem değişikliği nedeniyle maçların kaybedildiği yönünde eleştirilerin olduğunu belirten Bulut, "Sistemle alakalı değil, bireysel hatalarımız çok. Son iki maçı kaliteli ekiplere karşı oynuyorsunuz. Fenerbahçe ve Trabzonspor, futbolcu kalitesi yüksek olan iki ekip, onlar yakaladığında sizi cezalandırıyor. Siz cezalandıramıyorsunuz. En büyük sorunumuz bu. Yeterince gol pozisyonuna giriyoruz. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında girdiğimiz gol pozisyonu sayılarına bakın. Fenerbahçe maçında ilk 30 dakikada 3 gol pozisyonuna girdik, atamadık. 34'üncü dakikada bir pozisyon oldu, kalemizde golü gördük." diye konuştu. Bulut, bir basın mensubunun "Oyuna sonradan giren oyunculardan tam olarak faydalanabiliyor musunuz?" sorusuna ise "Biz genel olarak gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Üretiyor muyuz, evet üretiyoruz. Kaleye kadar iniyoruz ama son vuruş istediğimiz gibi olmuyor. Bir türlü top çizgiyi geçmiyor. Ancak baktığınız zaman her maçta 5 - 6 gol pozisyonuna giriyoruz. Sonradan oyuna giren olsun, ilk 11'de başlayan olsun maalesef futbolcularım bir türlü o topu çalışmamıza rağmen kaleye aktaramıyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçları öncesi ofansif oyuncularımızla sürekli çalıştık, bazen olmuyor" şeklinde cevap verdi.Futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda ligde 40 puanı yakalamaları gerektiğini söylediğini ifade eden Bulut, istedikleri puana ulaştıktan sonra diğer hedefleri düşüneceklerini kaydetti. Ligde 40 puanı yakalamadan hiçbir şeyin garantisinin olmadığını dile getiren Erol Bulut, konuşmasını şöyle tamamladı:"O stres olacak. Ancak sonuçta o strese de futbolcuların alışık olması lazım. Biz zaten alışığız. Bu, işin püf noktası. Bence futbolcularım da hazır. Son maça bakarsak kafa olarak hazır değillerdi. Daha çok maçtan sonraki tatil havasındaydılar biraz. Trabzonspor da öyleydi ama pozisyonları iyi değerlendirdiler. Sonuçta Trabzonspor'un bize karşı oynadığı futbol, çok üst düzey bir futbol değildi. Biz gerçek kimliğimizi ortaya koymuş olsaydık hatta Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız gibi oynasaydık maçtan galip ayrılırdık. Maalesef bunu o gün gerçekleştiremedik."