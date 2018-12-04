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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: 'Ligde iyi bir durumdayız' - MALATYA

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: 'Ligde iyi bir durumdayız' - MALATYA

Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Bulut: "Ligde iyi bir durumdayız" - MALATYA - Evkur Yeni Malatya spor'da Ziraat Türkiye Kupası - Evkur Yeni Malatya spor'un antrenmanından detaylar - Teknik Direktör Erol Bulut'un açıklamaları "Ligde iyi bir durumdayız" - Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Devre arasına kadar önümüzde 3 maçımız daha var. Bu maçlardan maksimum ne alabiliyorsak almak istiyoruz" - "Trabzonspor galibiyetinden sonra ayaklarımız biraz yerden kesildi"MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde iyi bir konumda olduklarını, kalan maçlarında başarılı sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Erol Bulut, 1 - 1 berabere kaldıkları Akhisarspor karşılaşmasında 2 puan kaybettiklerini, bireysel hatadan gol yediklerini kaydetti.
Akhisarspor maçını unutup önlerine bakacaklarını dile getiren Bulut, "Ligde iyi bir durumdayız ve 6. sıradayız. Akhisarspor maçını kazanmış olsaydık, Beşiktaş ve Galatasaray'la birlikte 24 puanımız olacaktı. Devre arasına kadar önümüzde 3 maçımız daha var. Bu maçlardan maksimum ne alabiliyorsak almak istiyoruz. Devreye ilk 5 - 6 içinde girersek, ikinci yarı için iyi bir pozisyon almış oluruz." diye konuştu.
Ligde ikinci yarının daha zor geçeceğini, bu yüzden takıma birkaç transfer yapacaklarını anlatan Bulut, bu sayede daha iyi yerlerle gelebileceklerini kaydetti.
- "Ayaklarımızın yere basması gerekiyor"Takımda biraz rehavet olduğuna değinen Bulut, şöyle konuştu:"5 - 0'lık Trabzonspor galibiyetinden sonra ayaklarımız biraz yerden kesildi. Her zaman futbolcularıma da söylüyorum, 5 - 0 kazanabilirsiniz ama lig bitmiş değil. O yüzden ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Üç maç üst üste kazanmak moral anlamında güzel ama bunun devamının gelmesi gerek. Kasımpaşa karşısında neler yaptığımızı gördük. Önümüzdeki maçlarda bunun olmaması için antrenmanlarda daha iyi çalışmamız, bireysel hataları asgariye düşürmemiz lazım."Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor'a karşı, takımda az forma şansı bulan ve altyapıdan oyuncuları kadroya alacağını aktararak, "Kupada da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. O yüzden burada avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. İkinci maçı suni çimde oynayacağız. Kupada sonuna kadar gitmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.Öte yandan, Evkur Yeni Malatya spor, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 6 Aralık Perşembe günü Etimesgut Belediyespor'u konuk edeceği ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Forma Rektör Basın Mensupları 

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