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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından - Erol Bulut - MALATYA

Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından - Erol Bulut - MALATYA

- Evkur Yeni Malatya spor - Gençlerbirliği maçının ardından - Evkur Yeni Malatya spor'un teknik direktörü Erol Bulut'un açıklamasıMaçın ardından - Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Bulut: - "Daha zor bir maç olacağını düşünüyordum" - "Yakaladığımız pozisyonları bu sefer yeterince iyi değerlendirdik, bu çok sevindirici" - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadıMALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatya spor'un teknik direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 4 - 1 kazandıkları Gençlerbirliği maçına ilişkin, "Daha zor bir maç olacağını düşünüyordum." dedi.
Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını belirterek, bunu bugün gerçekleştirdikleri için futbolcularını tebrik ettiğini söyledi.

"Daha zor bir maç olacağını düşünüyordum." diyen Bulut, şöyle devam etti:"İlk yaptığımız küçük bir hata da olsa kalemizde golü gördük. Geriden gelip maçı çevirip, galip geldiğimiz ilk maçımız bu sezon. Bu da çok sevindirici. Diğer taraftan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi en iyi şekilde desteklediler, 12. güç oldular. Taraftarsız bu iş olmuyor. Biz de onun karşılığını 4 golle verdik. Daha fazla gol atabilirdik, yeterince pozisyona girdik. Rakibimiz kalemizde sadece bir pozisyon buldu o da gol oldu. Onun dışında kalemizde büyük sıkıntı yaşamadık. Atabileceğimiz çok goller vardı. Sevindirici tarafı yakaladığımız pozisyonları bu sefer yeterince iyi değerlendirdik, bu çok sevindirici. İnşallah önümüzdeki Medipol Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlanıp, oradan da puan veya puanlarla dönmeye çalışacağız."Bulut, bir gazetecinin karşılaşmadaki hakem hataları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin sorusuna, "Hakemlerle ilgili bugüne kadar çok fazla bir şey söylemediğimi düşünüyorum, söylemeyeceğim de değişen bir şey olmuyor. Herkes hata yapabilir evet doğru ama bazı yapılan hataların üzerinden geçilebilir. Bugün hakemin maçı iyi yönettiğini düşünüyorum. İlk yarıda verilmeyen bir golümüz var. Bugün kazanmamış olsaydık belki çok büyük yara almış olacaktık. O konuda hakemlerimizin daha da dikkatli olması gerekiyor. VAR sistemi ise kesinlikle büyük bir fayda olacak." şeklinde cevap verdi.Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise basın toplantısına katılmadı.

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