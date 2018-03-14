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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Evkur Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - MALATYA

Evkur Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - MALATYA

- - Evkur Yeni Malatya spor antrenmanı - Sarı - siyahlı futbolcu Murat Yıldırım ile röportajEvkur Yeni Malatya spor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - Orta saha oyuncusu Murat Yıldırım:"Ligde 9 maçlık periyotta en kötü 10 puan alabiliriz diye düşünüyorum. Ligi 44 puanda bitirebiliriz"MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatya spor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı.
İdman, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmalarının ardından sona erdi.Sarı - siyahlı futbolcu Murat Yıldırım, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geride kalan hafta Fenerbahçe karşısında iyi futbol oynadıklarını ifade etti.
Ligde kalan 9 haftalık bölümde maksimum puanı almaya çalışacaklarını aktaran orta saha oyuncusu, "Ligde 9 maçlık periyotta en kötü 10 puan alabiliriz diye düşünüyorum. Ligi 44 puanda bitirebiliriz. Bu puanın daha da fazlası olabilir. Bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Bu süreç Trabzonspor maçıyla başlıyor. Bu maçı iyi bir şekilde atlatırsak, Avrupa şansımız az görünse de ona doğru da bir adım atmış oluruz." diye konuştu.
Zorlu bir deplasmanın kendilerini beklediğini söyleyen Murat Yıldırım, Fenerbahçe maçında oynadıkları futbolu Trabzonspor'a karşı da sergiledikleri takdirde kazanabileceklerini dile getirdi.

Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 

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