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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo antrenörü oldu Haberi

Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo antrenörü oldu Haberi

- Nebiye Çakmak'ın bilardo oynaması

Yarış Şampiyon Allah Bilardo Amatör 

-- Nebiye Çakmak ile röp.

- (Özel haber) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta ev hanımı Nebiye Çakmak, eşinden ilham alarak İstanbul'da düzenlenen Bilardo 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu'na katılarak antrenör oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından 11-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da Bilardo 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu yapıldı. Farklı illerden 16’ya yakın antrenörün katıldığı kursta Zonguldak'tan ise bilardo salonu işletmeciliği yapan Musa Çakmak'ın eşi Nebiye Çakmak yer aldı. Zonguldak’ta ilk kez bir kadının bilardo antrenör yetiştirme eğitim kursuna katılması kadınlara da örnek oldu. Öte yandan Çakmak'ın, eşi gibi iyi bir bilardocu olduğu ve eşinin destekleriyle kursa katıldığı öğrenildi. "Zonguldak'ın ilk kadın bilardo antrenörüyüm" İHA'ya konuşan Nebiye Çakmak, kentin ilk bilardo antrenörü olduğuna dikkat çekerek, "23 senedir zaten bilardo salonumuz vardı. Orada seyretmeyi daha çok seviyordum. Sonra yavaş yavaş ben de atmaya başladım. Ama tabii ki amatörce, tam bilmiyordum. Öyle başladık. Eşim de bilardo oynuyor. Salonda eşim bir yere gittiği zaman ben duruyordum, kendisine yardım ediyordum. Kimse yokken oynamaya başladım. Birinci kademe antrenörlük belgesini aldım. Eşim gidemediği için ben gittim. Beni teşvik etti. Birinci kademe güzel geçti. Sonra ikinci kademe de gerekliydi. Oraya da gittim. O da heyecanlı, en üstlerle tanıştık. Zonguldak gibi küçük şehirlerde yok ama büyük şehirlerde gerçekten kadınlar severek geliyor. Bu spor kadınların da rahatlıkla oynayabileceği bir spor. İsterim kadınlar da olsun. Dereceler yapmış kadınlar var. Küçük çocuklara antrenörlük yapmak için düşünüyorum. Duruş, tutuş, vuruşlarına başlamak isterim. Bilmeyenler çok var. Ben bilardo salonu dediğim zaman gerçekten bilmeyenler var. Ama merak edenler gelebilirler. Çok da güzel, yapabilirler. Zonguldak'ta kadın olarak antrenörlük yapacak olan ilk kişi benim. İnşallah daha da arkası gelir. Belki gitme şansım olursa şampiyonalara, yarışmalara gitme şansım olabilir" diye konuştu.

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