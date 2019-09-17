EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası Kocaeli'de başladı

-- Pirat Birliği Komite Başkanı Burçin Ahıskal Röp.

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- - Milli Takım, Avrupa Pirat Şampiyonası'nda iddialı KOCAELİ



- EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası Kocaeli'nin Darıca ilçesinde başladı.

7 ülkeden 116 sporcu katıldığı şampiyona da ilk gün tek yarış ile geçildi. Ülkemizde en son 2005 yılında düzenlenen EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası, 14 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlendi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonaya Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Hollanda, Almanya, Çekya ve Macaristan'dan 116 sporcu katıldı.

İlk günde tek yarış yapıldı Şampiyonanın ilk yarış gününde sporcular yarışmalar için uygun rüzgarı bekledi. Ardından başlayan yarışlarda ilk gün tek yarış ile tamamlandı. Cumartesi gününe kadar devam edecek yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle şampiyona tamamlanacak. "İlk ona en az 4 tekne sokmak istiyoruz" Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Birliği Komite Başkanı Burçin Ahıskal, yaptığı açıklamada, "Dün deneme yarışı yaptık. Rüzgarımız azdı. Esas şampiyona bugün başlıyor. Henüz rüzgar yok. O yüzden vaktimizi top oynayarak geçiyoruz. 14 yıl sonra Türkiye'de yapılan pirat için ilk Avrupa şampiyonası bu. 8 ülkeden ülkeden 116 sporcu burada. Biz 2005 yılından beri Avrupa'ya gidiyoruz. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'na Almanya'ya gitmiştik. Bugün burada da yarışacak milli sporcularımız vardı. Derecelerimiz yükselmişti. Buradaki hedefimiz de ilk ona en az 4 tekne sokmak" dedi.

"Hedefimizde derece yapmak var" Yarışlarda ülkemizi temsil eden Milli Takım sporcusu Halit Suntay ise, "Bunun için çok çalıştık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Çok üst düzey bir yarış o nedenle heyecanlıyız. Hedefimizde derece yapmak var. Sıralamada iyi durumdayız. Sezon başından beri iyi dereceler aldık. İddialıyız. Rüzgarda izin verirse iddiamızı burada da sürdürmek istiyoruz" dedi.



