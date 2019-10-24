Estetik Cimnastik'te tarihi başarı



- Dünya Kupası öncesi düzenlenen International Tournament Tallinn Trophy 2019’a katılan Şavkar Fadalya ve Kilia Estetik Cimnastik Takımları şampiyon oldu. Estetik Grup Cimnastik dalında ilk kez iki Türk takımı, uluslararası bir turnuvada kendi yaş gruplarında şampiyon olarak tarihe geçti. Uluslar arası Estetik Grup Jimnastik Federasyonu tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de 17-18 Ekim’de düzenlenen International Tournament Tallinn Trophy 2019 AGG (Estetik Grup Jimnastik) turnuvasına katılan Şavkar Fadalya ve Kilia Estetik Grup Cimnastik takımları altın madalya kazandı. Şavkar Kilia takımında 7-8 yaş grubundaki cimnastikçiler yarışırken, AGG Şavkar Fadalya takımında ise 8-10 yaş grubundaki sporcular mücadele etti. Milli sporcular, finallerde Estetik Grup Cimnastik’te söz sahibi olan ülkeler Estonya, Finlandiya, Rusya ve İtalya'ya karşı madalya için mücadele etti.



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