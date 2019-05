Espor Türkiye şampiyonu BAU oldu

-Ahmet Can Arslan, röp

- Türkiye’de Espor ekosisteminin önemli dinamikleri arasında yer alan League of Legends Üniversite Ligi’nde şampiyon belli oldu. Riot Games Espor Sahnesi’nde oynanan ve Espor tutkunlarının canlı olarak izlediği 2019 Üniversite Ligi finalinde, BAU eSports League of Legends takımı BAU Raiders, Türkiye şampiyonu oldu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital oyun sektörde yeni bir alan oluşturan Espor, Ppzar günü Ataşehir Watergarden'da düzenlenen Üniversite Ligi ile bir kez daha Espor tutkunlarının ilgi odağı oldu. Toplamda 134 üniversite takımının mücadele ettiği yarışmada bu yıl Cs:go Üniversite Ligi olmak üzere, Üniversite Sporları Federasyonu Espor branşı FIFA19 turnuvasını da kazanan BAU Raiders, son olarak Marmara Üniversitesi’ni 3-0’la geçerek Üniversite Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı. Kupayı Bahçeşehir Üniversitesi’ne kazandıran BAU Raiders takım oyuncuları üniversitenin Beşiktaş Güney Kampüsü’nde düzenlenen kutlamada Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel tarafından tebrik edildi. Enver Yücel: “Espor'da yapay zeka koçu dönemi başlayacak” Espor'da Türkiye’yi temsil etmekten dolayı gururlu olduklarını ifade eden BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Bu sezon üniversitelerarası düzenlenen üç Espor turnuvasında Türkiye şampiyonuyuz. Önümüzdeki günlerde Avrupa ve dünya şampiyonasına gittiğimizde umarım oralardan da iyi haberlerle döneriz. Hedefimiz Çin'e gitmek ve dünya şampiyonu olarak dönmektir. Espor tüm dünyada gelişen bir alan. Biz de bu alana önemli yatırımlar yaptık. Dünyadaki laboratuvar merkezlerini Türkiye'de öğrencilerimize sunduk. Ortaokuldan başlayarak bu alanda başarılı öğrencilere burslar vermeye başladık. Bu alanı çok önemsiyoruz. Onun için üniversite olarak spor alanında en fazla bursu bu alana veriyoruz. Desteğimiz daha da fazla olacak. Sesimizi, Türkiye'yi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu endüstriye kayıtsız kalmayacağız. Hedefimiz dünyanın en iyilerinden biri olmaktır” dedi.

Konuşmasında bir de müjde veren Yücel, Espor'da koçluk yapacak, taktik verecek ve dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak yapay zeka koçu çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

134 takım arasında şampiyon oldular “Bir senelik emeğimizin karşılığını aldık, çok gururluyuz” diyen Takım koçu Ahmet Can Arslan, “Bu yıl okulumuza üç kupa getirdik. Yarışmaya 134 üniversite takımı katıldı.

İlk aşama onlinedı. Finalde Marmara Üniversitesi ile yarıştık ve 3-0 kazandık. Yarışmayla birlikte bir kez daha gördük ki üniversitelerin Espor'a inanılmaz bir ilgisi var. Bu alan yeni bir trend ve gençlerin çoğu bu sporu takip ediyor. Üniversite olarak bu alanda önderlik ediyoruz. Zaten almış olduğumuz üç kupayla bunu göstermiş olduk” şeklinde konuştu.

BAU Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi, BAU eSports takım oyuncusu Barış Karatop, emeklerinin karşılığını aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Uzun ve yorucu bir süreçti bizim için. Çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık. Okulumuzun bize sunmuş olduğu imkanlar çok iyi. Bu bize hazırlık aşamasında büyük bir avantaj sağladı. Espor laboratuvarımızda takımca antrenmanlar yaptık. Bu bize çok fayda sağladı.” BAU Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencisi, BAU eSports takım oyuncusu Atakan Turan ise, “Takım olarak çok çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, kazanmak için büyük bir mücadele verdik ve kazandık. Okulumuzun bize sunduğu imkanlar takım olarak çalışmamızı sağladı ve bizi yarışmaya çok iyi hazırladı” dedi.

Türkiye şampiyonu olan takım, Çin'de düzenlenecek olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.