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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Espor için InGame Group ve Galatasaray iş birliği imzası attı

Espor için InGame Group ve Galatasaray iş birliği imzası attı

Toplantıdan detay

İmza Töreni Genç Nüfus Gesi Uluslararası Cesar 

-Röportajlar
-Genel ve detay

- İSTANBUL

- InGame Group tarafından üretilen, yüzde 100 Türk yapımı MMOFPS oyunu Zula, Türkiye’nin dünya çapında bilinen markası Galatasaray ile iş birliğine imza attı. Dünya genelinde 100’den fazla ülkede 11 dilde, 15 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandığı belirtilen yüzde 100 Türk yapımı Zula, Türkiye'nin dünya çapında bilen markası Galatasaray ile e-sporda işbirliği için imza attı. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Espor’dan Sorumlu Yönetici Erol Özmandıracı, InGame Group Kurucu Ortaklarından Genco Alp katıldı.
Sporun ve e-sporun iyilerini buluşturan işbirliğinin ilk aşamada iki yıl sürmesi planlanıyor. Galatasaray, Zula iş birliği kapsamında, Galatasaray Espor Zula'nın en yetenekli e-sporcularından oluşan iddialı bir takım kuracak ve bu takım Zula Süper Lig'de yer alacak. Türkiye ve dünya oyun pazarında Zula Oyun içerisinde Galatasaray ürünleri satılırken, Galatasaray ve Zula ortak geliştirme projeleri de hayata geçirecek. ''Galatasaray Spor Kulübü ile işbirliğine imza atmak bizim için büyük bir fırsat'' Toplantıda konuşan Genco Alp, “Bizim maceramız 2012 yılında başladı.
Türkiye ve Türkiye'nin içinde olduğu MENA Bölgesi'nin en önemli eğlence firması olma vizyonuyla hayatımıza başladık. Bugün geldiğimiz nokta; Zula oyunu 11 dil seçeneğiyle dünyada 100'den fazla ülkede toplamda 15 milyonu aşan oyuncu kitlesine sahip ve çok ciddi tanıtım görevini yerine getiriyor. Oyunun yüzde 100 yerli olması bizim hedeflerimizin farklı olmasına neden oluyor. Öncelik olarak Türk gençlerinin e-spora olan ilgisini arttırmak, uluslararası arenaya çıkarabileceğimiz e-sporcuları yetiştirmek ve Türk oyun sektörünü dünyada iyi yerlere getirmek gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize doğru ilerlerken, Türkiye'nin dünyada en çok tanılan markası Galatasaray Spor Kulübü ile işbirliğine imza atmak bizim için büyük bir fırsat” dedi.
Oyunun günlük 300 bin oyuncusu olduğunu aktaran Alp, “Akşam saatlerinde 60 bin ve 70 binleri zorluyor. Bu şu demek: Biz her gün akşam saatlerinde bir stadyumu dolduruyoruz. Alttan gelen genç nüfusun oyunlara olan ilgisini iyi anlamak lazım. Hem kulüp tarafında hem oyun tarafında hem de Türkiye tanıtımında çok daha geniş vizyonda düşünüp ve daha cesaretli adımlar atabiliyor olmamız gerek” şeklinde konuştu.
''Türkiye'den sonra öncelikli olarak Çin'i düşünüyoruz'' Erol Özmandıracı ise şöyle konuştu: "Türkiye'den sonra öncelikli olarak Çin'i düşünüyoruz. Çin'de şu anda 450 milyon oyun oynayıcı var. Çin, dünyanın en büyük ekonomisi olmak üzere. Türkiye'nin, Çin ile yakın ilişkilere girebilmesi için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye hem de Galatasaray adına önemli. Çin'de markamızı tanıtabilmenin en kolay yolunun e-spor olduğunu düşünüyorum. Çin'de bir takımımız olursa Çin ile ilişkilerimiz hızlı gelişebilir öngörüsündeyim. Onların da Türkiye'de Galatasaray markasını finansal yönde destekleyeceğini düşünüyorum". Türkiye'de para harcayan e-spor oyuncusunun muhtemelen para harcayan futbol seyircisinden daha fazla diye belirten Özmandıracı,''E-spor oyuncusu aynı zaman futbol seyircisi olduğu için harcadığı para daha yüksek. Uzun vadede e-spordan futbola göre daha büyük gelir bekliyorum'' dedi.

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