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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Gönen istifa etti (1) - ESKİŞEHİR İzle

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Gönen istifa etti (1) - ESKİŞEHİR İzle

- Prof. Dr. Hasan Gönen'in açıklamasıESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Gönen istifa etti (1)ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen istifa etti.Prof. Dr. Gönen, ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin makamında basın toplantısı düzenledi.
Gönen, soruşturmanın selameti için görevinden ayrıldığını açıkladı.

İstifa Selamet Basın Toplantısı Toplantı 

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