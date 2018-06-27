Eskrim: Süper Minikler ve Minikler Türkiye Şampiyonası - TRABZON Haberi
- Eskrim: Süper Minikler ve Minikler Türkiye Şampiyonası - Şampiyonaya katılan sporcular - Müsabakalardan görüntüler - Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber'in açıklaması - Trabzon 'da başlayan organizasyonda, miniklerde 785, süper miniklerde 462, çift branşta 15 sporcu yer alıyorTRABZON (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunca düzenlenen Süper Minikler ve Minikler Türkiye Eskrim Şampiyonası, Trabzon 'da başladı. Yomra Cimnastik ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 27 ilden miniklerde 785, süper miniklerde 462, çift branşta 15 sporcu yer alıyor.Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskrimde son yıllarda çok iyi noktalara geldiklerini söyledi.
Trabzon 'da düzenlenen şampiyonada yer alan sporcu sayısına dikkati çeken Hayber, şunları kaydetti:"Bugün burada bulunan sporcu sayısı bizi gururlandırıyor ve ilerleyen hedeflere doğru adımların atıldığını ortaya koyuyor. Buradaki sporcularımız, Türk eskriminin geleceğini oluşturacak. İlerleyen yıllarda olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek, bayrağımızı göndere taşıyacak sporcularımız bu arenalardan, sahalardan yetişecek."Hayber, ailelere de büyük görevler düştüğünü belirterek, "Aileler mutlaka çocuklarını desteklemeli ki Türk eskrimi de belirli noktaya taşınsın. Belirli hedeflere onlarla birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu. Öte yandan Yomra Kaymakamı Hasan Balcı, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adnan Köseoğlu da şampiyonanın açılışında konuşma yaptı.Organizasyonun ilk gününde erkeklerde 122, kızlarda 63 sporcu yarışacak. Şampiyonada, kategorisinde ilk 8'de yer alma başarısı gösteren sporculara madalyaları takdim edilecek.Kategorisinde birinci olanlara altın, ikincilere gümüş, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sporculara ise bronz madalya verilecek.Şampiyona, 3 Temmuz Salı günü sona erecek.