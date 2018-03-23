Eskişehirsporlu oyuncular vasiyet üzerine şehit Mithat Dunca'nın kabrini ziyaret etti

-Yasin-i Şerif okunması

-İzzet Erdoğan'ın açıklamaları



- ESKİŞEHİR



- Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyeti üzerine Eskişehirsporlu oyuncular Eskişehir Hava Şehitliği'ne bir ziyarette bulundular. Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanan Mithat Dunca'nın vasiyeti üzerine Eskişehirsporlu oyuncular bugün şehitliği ziyaret etti. Dunca'nın, "Es Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri" şeklindeki vasiyeti üzerine yapılan ziyarette duygusal anlar yaşandı. Eskişehirsporlu hemen hemen tüm oyuncuların katıldığı ziyarette Mithat Dunca'nın mezarı başında Yasin-i Şerif okundu. Edilen duaların ardından Eskişehirspor kafilesinde yer alan isimler, Dunca'nın mezarı üzerine kırmızı karanfil bıraktı. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca ve kızı Zeynep Naz Dunca'nın da katıldığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, şehitlerin ilelebet gönüllerde yaşatılmasının gerektiğini anlattı. Eskişehirspor'un bir şehit taraftarının daha olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu Türk milletinin zarafeti. Şehitlerimize sadece böyle günlük sahiplenme değil, ilelebet kalbimizde taşımamız lazım. Biz de takım olarak böyle acılı bir günde ailenin olmak istedik. Takım izinli olduğu için biz cenazeye katılamadık. Ondan yana biraz üzgünlüğümüz var ama bugün hem o açığı kapatalım hem aileye vasiyeti gereği desteğimizi verelim diye toplandık. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Tabi acı büyük olduğu için sadece sözlerin kifayetsiz kaldığı bir ortamı yaşıyoruz. Allah gani gani rahmet etsin. Kendisini tanımıyorduk ama taraftarlarımızın kalbimizde yerleri olduğu için bizim başımızın tacı. Bir şehit taraftarımızın olduğunu artık öğrendik, yerini öğrendik. Ailesine elimizden geldiği kadar bundan sonra yardımcı olacağız. Kızı bizim kızımız, kardeşimiz, eşi de bizim ablamız, bacımız. Bundan sonra elimizden gelen her türlü desteği yapacağız. Vasiyetine de futbolcularımız zaten gereken cevabı verdiler. Allah’ın izniyle önümüzdeki sene inşallah Allah bizi inşallah mahcup etmez, şampiyon olduktan sonra şehidimizin ziyaretine hep birlikte geliriz. Vasiyetini yerine getiririz" dedi.



