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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehirsporlu oyuncular antrenman öncesi Ediz'i andı

Eskişehirsporlu oyuncular antrenman öncesi Ediz'i andı

Ediz'in yer aldığı maket ile fotoğraf çekimi

Kalp Krizi Çekim Forma Rektör 

-Antrenmandan görüntüler

- - Eskişehirspor'da Denizlispor maçının hazırlıkları başladı ESKİŞEHİR

- Eskişehirspor'da forma giyerken hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmayan oyuncular, antrenman öncesi Ediz'in yer aldığı maket ile fotoğraf çektirdi. 2 Ocak 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Ediz Bahtiyaroğlu, Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Bucaspor ve Eskişehirspor'da oynadı. Boşnak asıllı Ediz, 5 Eylül 2012'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hayata veda edişinin 6 yılında unutulmayan Ediz Bahtiyaroğlu, Eskişehirspor antrenmanı öncesinde anıldı. Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak Eskişehirsporlu oyuncular, antrenman öncesinde Ediz'in yer aldığı maket ile fotoğraf çektirdi. Ardından Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde antrenmana başlayan oyuncular, yaklaşık 90 dakika çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ve yarım saha oyunun ardından stretching ile son buldu. Öte yandan, sportif sakatlıkları bulunan Sezgin Coşkun, Marko Milinkoviç ve Kaan Gül antrenmanda yer almadı.
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