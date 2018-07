Eskişehirspor yeni sezona ‘merhaba’ dedi

-Fuat Çapa'nın açıklamaları

- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, hazırlıklarına yeni teknik adamı Fuat Çapa ve yardımcıları yönetiminde Vali Hanefi Demirkol tesislerinde başladı.

Sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Semih Güler ile yeni transfer Marko Milinkovic’in de katıldığı antrenman, düz koşular ile başlayarak ısınma hareketleri ile devam etti. 9 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon öncesi ilk etap kamp hazırlıklarına Eskişehir’de başlayan takım, ikinci etap kampına Bolu ya da Afyonkarahisar şehirlerinde devam edecek. Geneli U-19 ve U-21'den oluşan oyuncuların antrenmanda neşeli halleri dikkat çekti. “Sık hoca değişikliği Türk futbolundaki sıkıntıyı gösteriyor” Eskişehirspor’un yeni Teknik Direktörü Fuat Çapa, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her sezon takımların hoca değiştirdiğini ve bunun sorun teşkil ettiğini aktaran Çapa, "Yeni sezon hem Türk futboluna hem de Eskişehirsporumuza hayırlı olsun. İnşallah kazasız, belasız, az sakatlıklı bir sezon geçiririz. Sezon sonunda da herkesin beklentisini gerçekleştirip mutlu bir sonuca ulaşırız. Şu an ligin nasıl geçeceği ile ilgili bir şey söylemek için çok erken. Çünkü takımların ne yapacağı, hedeflerinin ne olacağı açık ve net değil ama bu ligde şunu biliyoruz, her takım şampiyonluk için oynuyor. Yani bundan dolayı da geçmiş yıllarda iki sezon gibi kısa bir süre de olsa bu ligde görev yaptım. Şunu görüyoruz, sezon içerisinde 35-40’a yakın hoca değişikliği oluyorsa bu da her takımın belirlemiş olduğu bir hedef var, o hedefe yaklaşılmadığı için bu kadar çok değişiklik oluyor. Bu da Türk futbolundaki sıkıntıyı gösteriyor açıkçası. Ama biz ligden ziyade kendimiz ne yapacağız bu çok önemli. Beklentileri ne olduğunu açık ve net görüyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de gereken çalışmaları yönetimimiz zaten yapıyor. Onlar çalışmaları bitirdikten sonra bizim işimiz başlayacak. Süreç olarak belki biraz kısıtlı bir sürece gireceğiz. Çünkü ligin başlamasına bugün itibariyle 6 hafta gibi bir süreç kaldı. Yeni gelecek arkadaşlarımızın ne kadar süre içinde aramıza katılacağı çok önemli. Onlar katıldıktan sonra da kadromuzu, 11'imizi oluşturup takım içerisindeki huzuru ve birlikteliği sağlayıp, oyun felsefesi belirleyip o doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor” dedi.