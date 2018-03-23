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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Eskişehirspor, şehidin vasiyetini yerine getirdi - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, şehidin vasiyetini yerine getirdi - ESKİŞEHİR

- Eskişehir spor, şehidin vasiyetini yerine getirdi - Mezarlık ziyaretinden detaylar - Dua edilmesi - Eskişehir spor Kulübü Sportif Direktörü İzzet Erdoğan'ın konuşması Eskişehir spor, şehidin vasiyetini yerine getirdi - Eskişehir spor'un yönetici ve futbolcuları, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Binbaşı Dunca'nın mezarını ziyaret etti - Kulübün sportif direktörü Erdoğan:"Vasiyeti için futbolcularımız gereken cevabı verdi. Şehidimizin kabrini önümüzdeki sezon şampiyon olduktan sonra tekrar ziyaret etmeye geleceğiz"ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehir spor'un yönetici ve futbolcuları, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmadan önce taraftarı olduğu takımın mezarını ziyaret etmesini vasiyet eden Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın defnedildiği Vişnelik Hava Şehitliği'ne geldi ve mezarı başında dua etti.Vişnelik Hava Şehitliği'ne defnedildi. Eskişehir spor Kulübü Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta 43 yaşında şehit düşen Binbaşı Dunca'nın Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Hava Şehitliğindeki kabrini ziyaret etmeden önce, şehitleri sadece bir gün değil, ilelebet kalplerinde taşıdıklarını söyledi.

Takım olarak şehit Binbaşı Dunca'nın kabrini ziyaret ettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:"Biz de takım olarak böyle acılı bir günde ailenin yanında olmak istedik. Takım izinde olduğundan cenazeye katılamamıştık. Bundan dolayı çok üzgünüz. Bugün hem o görevimizi hem de şehidimizin vasiyetini yerine getirelim diye burada toplandık. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Acı büyük... Sözlerin kifayetsiz kaldığı bir ortamı yaşıyoruz. Allah rahmet etsin. Taraftarlarımızın hepsi başımızın tacı. Bir şehit taraftarımızın olduğunu öğrendik. Şehidimizin ailesi bize emanet, kızı kızımız, eşi kız kardeşimiz. Onlar için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Vasiyeti için futbolcularımız gereken cevabı verdiler. Şehidimizin kabrini önümüzdeki sezon şampiyon olduktan sonra tekrar ziyaret etmeye geleceğiz."Şehitlik ziyaretine İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Eskişehir spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, Teknik Direktör Yücel İldiz, futbolcular, taraftar dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Okunan duanın ardından Eskişehir spor takımı, şehidin eşi eşi Lütfiye Dunca ve kızı Zeynep Naz Dunca'ya taziyelerini iletti.

Şehit Hastane Şampiyon Kız Kardeş Rektör 

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