Eskişehirspor, Marko Milinkovic ile sözleşme imzaladı - ESKİŞEHİR
, - Kulüp başkanı Halil Ünal'ın açıklaması - Yeni transfer Marko Milinkovic'in açıklaması Eskişehir spor, Marko Milinkovic ile sözleşme imzaladı - Kulüp başkanı Halil Ünal: - "Takımın yeni transferi Marko da özel bir oyuncu. Bu takıma büyük katkı sağlayacak. Şampiyonluk yaşamak için buraya geldi"ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehir spor, Sırp orta saha oyuncusu Marko Milinkovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüp başkanı Halil Ünal, Milinkovic için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, transfer çalışmasına hızla başladıklarını, en iyi oyuncuları takıma katmak istediklerini belirtti. Eskişehir spor'un hedefinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu kaydeden Ünal, şöyle konuştu:"Takımın yeni transferi Marko da özel bir oyuncu. Bu takıma büyük katkı sağlayacak. Şampiyonluk yaşamak için buraya geldi. İlk resmi imzamıza Marko Milinkovic ile başlıyoruz. Bugün sağlık kontrolünden geçti ve çok sağlıklı. Transferlerimiz devam edecek. Şampiyonluk yolu zor ve meşakkatli. Herkesin bize destek vermesi gerekiyor. Eskişehir spor herkesin konuştuğu bir dünya kulübüdür. Şampiyonluk dışında kimsenin bir şey düşünmediğimizi herkese hissettireceğiz. Özel ve değerli oyuncuları bizimle birlikte yürüyecek. 2 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. İkinci yılı Süper Lig olmak üzere bir yola çıkıyoruz."Yeni transfer Milinkovic ise Eskişehir spor'a transfer olmaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek "Süper Lig için ne gerekiyorsa elimden gelen her şeyi yapacağım. Süper Lig çıkacağız." dedi. Milinkovic'in tercümanlığını da yapan Eskişehir spor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise bu sezon takımda tercüman bulundurmayacaklarını belirterek, "Oyuncularla direkt iletişim kuracağız. Futbolcuları tembelleştirmeyeceğiz. Onlar bize ayak uydurmak zorunda. En kısa zamanda Milinkovic de bize uyum sağlacaktır." diye konuştu. Konuşmaların ardından Milinkovic, kendisini Eskişehir sporlu yapan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.