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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eskişehirspor maçı öncesi Hatayspor’a moral

Eskişehirspor maçı öncesi Hatayspor’a moral

Hatayspor'u tesisi detay

Tezahür Tezahürat Rektör 

-Havai fişek gösterisi detay
-Taraftarlar meşale gösterisi detay
-Teknik Direktör İlhan Palut'a çiçek verirken detay
-Taraftarlar futbolcularla sohbet
-Taraftarlar futbolculara baklava ikram ederken detay
-Baklava ikram ederken detay

- HATAY

- Hatayspor’a, Eskişehirspor maçı öncesinde taraftarları moral ve motivasyon ziyareti gerçekleştirdi. Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Hatayspor’da, yarın oynanacak olan Eskişehirspor maçı öncesinde bordo-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek vermek amacı ile tesislerde futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret etti. Havai fişek gösterisi yapan Hatayspor’lu taraftarlar, daha sonra futbolcuları meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Hataysporlu futbolculara Eskişehirspor maçında başarılar dileyen Hatayspor taraftarları, daha sonra futbolculara ve Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut’a baklava ikram etti.
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